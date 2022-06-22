Вот те раз! Украинские клубы отказались от Лиги чемпионов

Из-за войны Украина осталась без волейбольной Лиги чемпионов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Война внесла хаос в украинский спорт. Особенно в командные виды спорта. Очень сложно в условиях военного времени проводить полноценный чемпионат. Тем более играть в еврокубках. Киевское Динамо матчи с Фенербахче сыграет в Польше.

А вот мужские волейбольные клубы отказались от участия в Лиге чемпионов. Об этом рассказал президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник.

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"У нас была одна квота в мужской Лиге чемпионов и одна в Challenge Cup. Лигу чемпионов нет желающих играть и нет зала где бы можно проводить матчи такого уровня. Мы заявили две команды в Кубок Вызова. Львов (Барком-Кажаны) отказался вообще от еврокубков, Эпицентр и Днепр-Прометей будут играть в Challenger Cup", – цитирует Мельника XSport.

Ранее мы писали, что сборная Украины заменила Россию на чемпионате мира по волейболу.