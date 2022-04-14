Высшая справедливость! Украина заменила Россию на чемпионате мира по волейболу

Мужской чемпионат мира по волейболу в этом году пройдет с 26 августа по 11 сентября. И на нем выступит сборная Украины. Сегодня наша команда получила соответствующее письмо от Международной федерации.
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Украинцы заменят на этом этапе сборную России. Именно в РФ должно было пройти мировое первенство. Но Путин напал на Украину и рашистам уже не рады в мире. У страны отобрали ЧМ-2022 и выгнали сборную из международного сообщества.
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Место России заняла Украина, сообщает ФВУ. Она будет играть в группе А.
Групповой этап ЧМ-2022 по волейболу:
- Группа А: Украина, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико.
- Группа B: Бразилия, Япония, Куба, Катар.
- Группа С: Польша, США, Мексика, Болгария.
- Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун.
- Группа E: Италия, Канада, Турция, Китай.
- Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.
Две лучшие команды из каждой группы и четыре лучшие из команд, занявших третьи места, выходят в финальный раунд.