Высшая справедливость! Украина заменила Россию на чемпионате мира по волейболу

У рашистов отобрали мировое первенство, а сборную забанили. Теперь Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико сыграют на ЧМ-2022 против Украины

Украина едет на чемпионат мира / Фото: Федерация волейбола Украины

Мужской чемпионат мира по волейболу в этом году пройдет с 26 августа по 11 сентября. И на нем выступит сборная Украины. Сегодня наша команда получила соответствующее письмо от Международной федерации.

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Украинцы заменят на этом этапе сборную России. Именно в РФ должно было пройти мировое первенство. Но Путин напал на Украину и рашистам уже не рады в мире. У страны отобрали ЧМ-2022 и выгнали сборную из международного сообщества.

Место России заняла Украина, сообщает ФВУ. Она будет играть в группе А.

Групповой этап ЧМ-2022 по волейболу:

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Группа А: Украина, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико.

Украина, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико. Группа B: Бразилия, Япония, Куба, Катар.

Бразилия, Япония, Куба, Катар. Группа С: Польша, США, Мексика, Болгария.

Польша, США, Мексика, Болгария. Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун.

Франция, Словения, Германия, Камерун. Группа E: Италия, Канада, Турция, Китай.

Италия, Канада, Турция, Китай. Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.

Две лучшие команды из каждой группы и четыре лучшие из команд, занявших третьи места, выходят в финальный раунд.