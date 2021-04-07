Вот так врубил! Появилось видео жуткого нокаута от Беринчика в любителях

В Сети опубликовали видео жестокого нокаута в исполнении серебряного призера Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика. Источник не указывает, когда именно случился этот бой, но отмечает, что видео времен выступления Дениса в любителях.

Читайте также: Беринчик послал Макгрегора и останется в Броварах: Рядом живу на ДВРЗ – через лес перейти

На видео видно, как Беринчик ловкими движениями уходит от попыток соперника, а затем резким ударом отправил его в глубокий нокаут. Его соперник упал лицом на канвас, а рефери сразу позвал на помощь медиков.

Беринчик перешел из любителей в профессионалы в 2015 году. Он провел 15 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Девять из них он завершил досрочно. Однако следующий свой бой он проведет на голых кулаках. Соперником украинца станет Артем Лобов, представляющий Ирландию. Ранее мы писали, зачем Беринчику бой на кулаках, если он боится этого поединка.