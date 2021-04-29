Вот это уровень! Сельский клуб с родины Зинченко возглавил известный бразильский тренер

Бразильский специалист Жилмар Тадеу да Силва стал главным тренером клуба Полесье Ставки, который выступает в чемпионате Житомирской области

Жилмар / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Новим тренером клуба Полесье из села Ставки Радомышльского района Житомирской области стал известный бразильский специалист Жилмар Тадеу да Силва, сообщает сайт клуба.

Жилмару 50 лет. Большу часть своей игровой карьеры он провел в Бразилии. А тренером начал работать в греческом Ираклисе. С 2010 по 2014 год Жилмар работал тренером молодежки и ассистентом главного тренера в запорожском Металлурге.

В 2018 году возглавил ФК Львов. Однако вскоре ФФУ сообщила, что у Жилмара нет тренерской лицензии нужного уровня, чтобы тренировать клуб украинской Премьер-лиги. Поэтому бразилец вынужден был покинуть Львов.

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Футбольный клуб Полесье два последних сезона выигрывал бронзовые медали чемпионата Житомирской области. А в 2018 году становился чемпионом.

Напомним, что Радомышль – родина капитана сборной Украины и игрока Манчестер Сити Александра Зинченко. Вчера Зинченко отдал голевую передачу в полуфинале Лиги чемпионов.