6 декабря 19:30
Днепр-1 3
Черноморец 1
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Вот это серия! Днепр-1 выиграл пятый матч подряд и вернулся в ТОП-3 Премьер-лиги

Александр Трикиша
6 декабря, 22:02
Днепр-1 обыграл одесский Черноморец в заключительном матче 17-го тура чемпионата Украины, а главный форвард команды Артем Довбик укрепился на вершине бомбардирской гонки

Игроки Днепра-1 празднуют победу над Черноморцем / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Гости первыми открыли счет в матче уже на 12-й минуте, но смогли продержаться всего восемь минут.

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А после перерыва Днепр-1 отправил в ворота соперника еще два гола. Главная звезда команды Артем Довбик забил гол и записал на свой счет результативную передачу.

Днепр-1 – Черноморец – 3:1
Голы: Пихаленок (20), Довбик (64, пен), Игнатенко (71) – Исаенко (12)

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Днепр-1 продлил свою победную серию до 5 матчей, что позволило команде вернуться на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. Черноморец проиграл третий матч подряд и остался на 11-м месте.

В следующем туре одесситы встретятся с Металлистом-1925, а Днепр-1 пожалует в гости к беспросветному аутсайдеру сезона Мариуполю.