Оце серія! Дніпро-1 виграв п'ятий матч поспіль і повернувся до ТОП-3 Прем'єр-ліги

Гравці Дніпра-1 святкують перемогу над Чорноморцем / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Гості першими відкрили рахунок у матчі вже на 12-й хвилині, але змогли протриматися лише вісім хвилин.

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А після перерви Дніпро-1 відправив у ворота суперника ще два голи. Головна зірка команди Артем Довбик забив гол та записав на свій рахунок результативну передачу.

Дніпро-1 – Чорноморець – 3:1

Голи: Пихаленок (20), Довбик (64, пін), Ігнатенко (71) – Ісаєнко (12)

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Дніпро-1 продовжив свою переможну серію до 5 матчів, що дозволило команді повернутися на третій рядок у турнірній таблиці чемпіонату України. Чорноморець програв третій матч поспіль і залишився на 11 місці.

У наступному турі одесити зустрінуться з Металістом-1925, а Дніпро-1 завітає у гості до безпросвітного аутсайдера сезону Маріуполя.