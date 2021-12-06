6 грудня 19:30
Дніпро-1 3
Чорноморець 1
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Оце серія! Дніпро-1 виграв п'ятий матч поспіль і повернувся до ТОП-3 Прем'єр-ліги

Олександр Трикіша
6 грудня, 22:02
Дніпро-1 обіграв одеський Чорноморець у заключному матчі 17-го туру чемпіонату України, а головний форвард команди Артем Довбик зміцнився на вершині бомбардирських перегонів

Гравці Дніпра-1 святкують перемогу над Чорноморцем / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Гості першими відкрили рахунок у матчі вже на 12-й хвилині, але змогли протриматися лише вісім хвилин.

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А після перерви Дніпро-1 відправив у ворота суперника ще два голи. Головна зірка команди Артем Довбик забив гол та записав на свій рахунок результативну передачу.

Дніпро-1 – Чорноморець – 3:1
Голи: Пихаленок (20), Довбик (64, пін), Ігнатенко (71) – Ісаєнко (12)

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Дніпро-1 продовжив свою переможну серію до 5 матчів, що дозволило команді повернутися на третій рядок у турнірній таблиці чемпіонату України. Чорноморець програв третій матч поспіль і залишився на 11 місці.

У наступному турі одесити зустрінуться з Металістом-1925, а Дніпро-1 завітає у гості до безпросвітного аутсайдера сезону Маріуполя.