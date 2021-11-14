14 ноября 16:00
Хорватия 1
Россия 0
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Вот это сенсация! Сербы унизили Роналду и не пустили его на ЧМ-2022

Олег Люлька
14 ноября, 23:43
Сербия в Лиссабоне добыла волевую победу над Португалией 2:1 и завоевала прямую путевку на мундиаль, тогда как Роналду ждет плей-офф – Криштиану рискует не попасть на "мир"

Роналду на ЧМ пока не едет / Фото: Reuters

Воскресный поединок в Лиссабоне между Португалией и Сербией завершился сенсацией – сербы добыли волевую победу 2:1, а с ней и прямую путевку на ЧМ-2022.

Португальцев же ждет плей-офф из полуфинала и финала, так что Криштиану Роналду имеет все шансы не выступить на мундиале-2022 в Катаре.

Реклама

А ведь Португалию в матче с Сербией устраивала и ничья. Но она повела уже на второй минуте – отличился Ренату Саншеш.

Однако на 33-й минуте Тадич сравнял счет – 1:1.

Реклама

А на 90-й минуте Митрович головой забил победный для Сербии мяч.

Реклама

Роналду в матче с сербами не забил, зато в первом тайме заехал локтем центрбеку балканцев Вельковичу, разбив тому лицо до крови. Рефери посчитал, что Криштиану сделал это не специально, а потому карточку ему не предъявил.

Но сербы все равно отомстили Роналду – обыграв его!

Португалия – Сербия – 1:2
Голы: Ренату Саншеш, 2 – Тадич, 33, Митрович, 90

Ранее Хорватия обыграла Россию 1:0 и напрямую вышла на ЧМ-2022, отправив россиян в плей-офф.

Также в финальную часть катарского мундиаля, помимо Катара, вышли уже Бразилия, Дания, Германия, Бельгия, Франция и Испания.

Отметим, что во вторник, 16 ноября, Украина сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной. Чтобы получить пропуск в плей-офф, нам нужно победить самим и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не обыграет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ.