Вот это переросток! Игрока Спартака замазали на пять лет

Знаменитый в прошлом российский футболист Игорь Шалимов утверждает, что полузащитнику московской команды Наилю Умярову в реальности 25 лет, а не 20

В российском футболе грянул скандал. Бывший игрок Спартака, экс-тренер Ахмата, Химок и Краснодара Игорь Шалимов в эфире Матч ТВ заявил, что российскому полузащитнику спартаковцев Наилю Умярову на самом деле не 20 лет, а 25.

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"Умярову знаете, сколько лет? – сказал Шалимов. – 22? 25! Он 1996 года рождения"

После этого гости студии не стали продолжать разговор на эту тему.

Отметим, что на сайтах Спартака и РПЛ датой рождения Умярова указано 27.06.2000.

Шалимов и Умяров / Фото: СЭ

"Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете", – отреагировал на слова Шалимова директор департамента по связям с общественностью Спартака Антон Фетисов, которого цитирует СЭ

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"Теряется свидетельство о рождении. А когда родитель берет его повторно, указывает другую дату рождения. Небольшие взятки – и вопрос решен. Очень многие, как я заметил, по-новому "рождаются" в январе, – рассказал тренер с опытом работы как в детско-юношеском футболе, так и в Премьер-лиге. – Или берут документы братьев, других родственников. Почему те же немцы, англичане на юношеском уровне мало выигрывают? Потому что у них этого нет. Зато та же Гана регулярно в призерах молодежных чемпионатов мира. Есть даже анекдот. Приезжает африканский футболист на просмотр. У него спрашивают: "Сколько тебе лет?". А он: "А сколько нужно?". Их не проверишь"

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