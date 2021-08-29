Вот это очередь! Редкое явление для украинского футбола – в Ужгороде

Стадион Авангард. Очередь перед матчем Минай - Шахтер в 6 туре чемпионата Украины. Фото Facebook Володимир Мешко

Очереди! За билетами! На матч чемпионата Украины! Признаться, давно такого не было в нашем футболе.

Сегодня клуб Минай из одноименного села Закарпатской области принимает участника группового этапа Лиги чемпионов – Шахтер. Онлайн Минай – Шахтер доступен на нашем сайте – поединок 6-го тура Премьер-лиги стартовал в 17:00.

Игра проходит в Ужгороде на стадионе "Авангард". Перед началом поединка у касс стадиона образовались приличные очереди – несколько сотен человек стоят у центральных ворот арены.

"Такие очереди за билетами на матч Минай – Шахтер", – пишет в Facebook Володимир Мешко.

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Этот сезон для Миная – второй в элите украинского футбола. В прошлом сезоне команда заняла последнее место, но сохранила прописку в Премьер-лиге в результате снятия Олимпика.

В нынешнем сезоне Минай занимает 12-е место в турнирной таблице. В команде выступает экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев.

Таблица чемпионата Украины: