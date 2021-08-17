Вот это драка! Кандидат в Динамо избил своего партнера прямо на поле

Драка между игроками Галатасарая / Фото: YouTube

Шла 62-я минута матча Галатасарая против Гиресунспора. Стамбульский гранд вел в счете 2:0. Когда вдруг бразильский защитник команды Маркао совершил 50-метровый забег к своему партнеру Керему Актюркоглу, которого сперва ударил головой, а затем и несколько раз руками.

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Опешившие от боксерской драки, футболисты Галатасарая развели своих партнеров.

А судья, после просмотра видеоповтора по VAR, удалил Маркао с поля.

Матч так и завершился со счетом 2:0 в пользу Галатасарая.

До сих пор не ясно, почему Маркао напал на своего же партнера.

Актюркоглу заявил, что он "всего лишь сказал Маркао заткнуться" после небольшой словесной перепалки, возникшей между ними.

Легендарный турецкий тренер Галатасарая Фатих Терим случившееся прокомментировал лаконично: "Клуб сделает все так, как считает нужным. Маркао извинится перед Актюроглу и остальной командой за свое поведение".

Отметим, что Маркао грозит от 5 до 10 матчей дисквалификации.

Бразильцу – 25 лет, в Галатасарае он получает 1,3 млн евро в год. В прошлом году СМИ сообщали об интересе к нему со стороны киевского Динамо, но трансфер не состоялся.