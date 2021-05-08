Вот это девушка! Королева лыж боролась за летнюю Олимпиаду в беге на 10 000

Олимпийской чемпионке из Норвегии Терезе Йохауг не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выполнить норматив для участия в Играх-2020 в Токио

Терезе Йохауг / Фото: Instagram

Сегодня титулованная норвежская лыжница Тереза Йохауг приняла участие в олимпийской квалификации в беге на 10 000 м. Олимпийской чемпионке и 14-кратной чемпионке мира на снегу очень хотелось выступить и на летних Играх-2020 в Токио.

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В итоге до заветной путевки на японскую Олимпиаду 32-летней Терезе не хватило всего восемь секунд. Квалификационный норматив – 31.25,00, а лыжница преодолела дистанцию со временем – 31.32,88. Ранее личный рекорд норвежки в беге на 10 000 м составлял 31.40,67.

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Йохауг показала второй результат в своем в забеге, а победу праздновала легкоатлетка, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, Каролине Гровдаль – 30.50,84. Каролине – бронзовый призер чемпионатов Европы 2016 и 2018 годов.

В августе 2019 года Йохауг выиграла чемпионат Норвегии на 10 000 м, установив рекорд турнира (32.20,87). Она отобралась на чемпионат Европы-2020, но он был отменен.

Напомним, в сентябре 2016 года в допинг-пробе Йохауг был обнаружен анаболический стероид клостебол. По словам спортсменки, запрещенный препарат попал в ее организм с бальзамом для лечения губ, который ей выдал врач команды.

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