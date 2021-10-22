Вот это буде зрелище! Усик и Фьюри встретятся в Белграде

Александр Усик VS Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

По информации vecernji.hr, Александр Усик и Тайсон Фьюбри посетят чемпионат мира по боксу среди любителей, который пройдет в Сербии с 24 октября по 6 ноября.

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Кстати, выступит на ЧМ по боксу и сборная Украины. Но в состав не вошел звездный Александр Хижняк:

48 кг – Андрей Ефимович

51 кг – Александр Корнев

54 кг – Эльмира Набиев

57 кг – Олег Чулячеев

60 кг – Максим Жигаров

63,5 кг – Денис Песоцкий

67 кг – Виктор Петров

71 кг – Юрий Захареев

75 кг – Иван Папакин

80 кг – Богдан Толмачев

86 кг – Сергей Горскова

92 кг – Роберт Мартон

+92 кг – Цотне Рогава

Приезд звезд супертяжелого веса подтвердил легендарный боксер Рой Джонс-младший, выступающий в роли посла соревнования. СМИ уже публикую фото Фьюри из аэропорта.

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Издание выпустило статью с громким заголовком: "В Белграде назревает зрелище", имея ввиду не только сам турнир, но и приезд именитых гостей. Фьюри и Усик сойдутся не на ринге, но все равно будет интересно посмотреть на их поведение при встрече.

Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

Сейчас ходит много слухов о возможном поединке между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Хотя ранее мы писали, что может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри.

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Впрочем, более реальным является реванш Усика с Энтони Джошуа. О втором поединке уже объявили официально, осталось только дождаться даты и места поединка. Ранее мы писали, что Джошуа бросил тренера Майка Тайсона и пошел в зал к фанату Усика.