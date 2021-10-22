Вот это буде зрелище! Усик и Фьюри встретятся в Белграде

Александр Усик VS Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS
По информации vecernji.hr, Александр Усик и Тайсон Фьюбри посетят чемпионат мира по боксу среди любителей, который пройдет в Сербии с 24 октября по 6 ноября.
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Кстати, выступит на ЧМ по боксу и сборная Украины. Но в состав не вошел звездный Александр Хижняк:
- 48 кг – Андрей Ефимович
- 51 кг – Александр Корнев
- 54 кг – Эльмира Набиев
- 57 кг – Олег Чулячеев
- 60 кг – Максим Жигаров
- 63,5 кг – Денис Песоцкий
- 67 кг – Виктор Петров
- 71 кг – Юрий Захареев
- 75 кг – Иван Папакин
- 80 кг – Богдан Толмачев
- 86 кг – Сергей Горскова
- 92 кг – Роберт Мартон
- +92 кг – Цотне Рогава
Приезд звезд супертяжелого веса подтвердил легендарный боксер Рой Джонс-младший, выступающий в роли посла соревнования. СМИ уже публикую фото Фьюри из аэропорта.
Издание выпустило статью с громким заголовком: "В Белграде назревает зрелище", имея ввиду не только сам турнир, но и приезд именитых гостей. Фьюри и Усик сойдутся не на ринге, но все равно будет интересно посмотреть на их поведение при встрече.
Сейчас ходит много слухов о возможном поединке между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Хотя ранее мы писали, что может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри.
Впрочем, более реальным является реванш Усика с Энтони Джошуа. О втором поединке уже объявили официально, осталось только дождаться даты и места поединка. Ранее мы писали, что Джошуа бросил тренера Майка Тайсона и пошел в зал к фанату Усика.