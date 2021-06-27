Вот чего они боятся! Шпион Швеции проболтался о главном козыре сборной Украины

Перед поединком 1/8 финала Евро, который состоится во вторник в Глазго, шведская команда больше всего опасается непредсказуемых ударов наших левоногих звезд

Ярмоленко и его убийственная левая нога / Фото: Reuters

Сборная Швеции опасается козыря Украины – большого количества левоногих футболистов – перед матчем 1/8 финала Евро-2020, который состоится в Глазго во вторник, 29 июня.

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"Три из четырех самых опасных украинских футболистов являются левшами, – говорит менеджер шведской сборной Лассе Якобссон, отвечающий в тренерском штабе за сбор информации по соперникам. – Это нетипично, и об этом очень важно помнить нашей команде. Всего же в составе Украины 12 левшей"

В первую очередь, "шпион" шведов Якобссон опасается левоногих Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко и Руслана Малиновского.

Ярмоленко левой забил шикарный гол Нидерландам / Фото: Getty Images

Малиновский левой не забил пенальти Северной Македонии / Фото: Reuters

"У того же Ярмоленко очень сильная левая нога, у Малиновского – тоже", – приводит слова Лассе Якобссона шведское издание Aftonbladet

Шведское издание предупреждает: "Когда речь идет о левше, невозможно предсказать, куда пойдет удар или пас. По этой непредсказуемости украинцы напоминают француза Усмана Дембеле".

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Напомним, именно благодаря Швеции, одолевшей Польшу 3:2, Украина вышла в 1/8 финала как одна из лучших третьих команд группового раунда.

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