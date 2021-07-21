Восходящая звезда спорта в коме после падения с велосипеда

Известная австралийская триатлонистка Алекса Лири находится в искусственной коме после падения с велосипеда. В результате инцидента она получила серьезные травмы

Алекса Лири в коме после падения с велосипеда / Фото: Instagram

19-летняя Алекса Лири, выигрывавшая юниорские чемпионаты своей страны и представлявшая Австралию в финале ITU World Triathlon Series в 2019 году, получила серьезные травмы в результате аварии во время утренней прогулки. Подробности инцидента не сообщаются.

Ее доставили в университетскую больницу Саншайн-Кост, но из-за серьезной травмы головы спортсменку перевели в больницу Брисбена, где она остается в отделении интенсивной терапии.

В результате инцидента у Алексы перелом лопатки, сломанные ребра и запястье, коллапс легкого, серьезная черепно-мозговая травма, но наибольшее опасение вызывают два тромба на шее, сообщает 7news.com.au.

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