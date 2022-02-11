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Восемь Олимпиад: бразильская лыжница переписала историю спорта

Сергей Шаховец
11 февраля, 14:55
Уникальная бразильянка принимала участие в восьми Олимпиадах, причем как зимних, так и летних

Для Жаклин Моран Игры в Пекине стали восьмыми в карьере / Фото: Twitter

Игры в Пекине стали для 46-летней Жаклин Моран восьмыми в карьере. Начиная с 2004 года она приняла участие в трех летних (2004, 2008, 2020) и пяти зимних Олимпиадах (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

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Жаклин Моран – мультиспортсменка, признанная на международной арене. Она первая и единственная бразильянка, выступавшая на зимних и летних Играх.

На Олимпийских играх в Пекине спортсменка представляла свою страну в лыжных гонках. На предыдущих Играх она принимала участие в соревнованиях по биатлону и маутинбайку.

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Самым высоким достижением Моран было 18 место в кросс-кантри на летних Играх-2004 в Афинах. На зимних Олимпиадах спортсменка выступала менее успешно – в Сочи-2014 бразильянка была 64-й в лыжном спринте и 74-й в биатлонной индивидуальной гонке.

В Пекине рекордсменка пока не может похвастаться высокими результатами. В индивидуальной лыжной гонке на 10 км Жаклин Моран финишировала только 82-й.

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На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине-2022 уникальной спортсменке доверили нести национальный флаг своей страны.

Отметим, что Игры в Пекине стали восьмыми для еще одной спортсменки – норвежки Клаудиа Пехштайн, но она выступает только в конькобежном спорте.

Рекорд по количеству выступлений на Олимпийских играх принадлежит канадцу Иану Миллару. Он единственный человек в истории, принимавший участие в 10 Олимпиадах (1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012). Спортсмен выступал в конном спорте.