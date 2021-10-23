23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Ворскла – Шахтер: онлайн битвы в УПЛ

Любомир Луканюк
23 октября, 11:09
Вторая и третья команды чемпионата Украины встретятся в Полтаве. Следите за мультимедийным онлайном матча на нашем сайте

Суббота, 23 октября, в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского состоится матч 12-го тура украинской Премер-лиги. Встречаются Ворскла и Шахтер.

Матч начнется в 17:00 и мы проведем онлайн-трансляцию поединка Ворскла – Шахтер с повторами голов.

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Турнирное положение

В текущем сезоне полтавчане проиграли только раз – в конце августа Заре. Дальше была ничья с Десной, а 19 сентября началась победная серия, которая к этому туру насчитывает уже 4 матча (Минай, Колос, Ингулец, Александрия).

"Горняки" не проигрывают в УПЛ уже восемь игр подряд.

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В турнирной таблице Шахтер идет на втором месте и на два очка опережает Ворсклу. В случае победы полтавчане могут попасть в зону Лиги чемпионов.

История противостояния

В чемпионатах Украины команды встречались 52 раза. Шахтер выиграл 39 поединков, Ворскла – 3, а вничью завершились 10 встреч. Разница мячей: 106–30 в пользу донецкого клуба.

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На поле Ворсклы – 26 матчей: +3=6-17, мячи – 14-43.

Букмекеры

Аналитики считают Шахтер фаворитом встречи: коэффициент на победу "горняков" – 1.3, на ничью – 5.50, на победу Ворсклы – 8.70.

Вероятность исхода встречи: победа Ворсклы – 11%, ничья – 17%, победа Шахтера – 72%.

Где смотреть

Матч Ворскла – Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 1". Трансляция начнется в 17:00.

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