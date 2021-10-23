Ворскла – Шахтер: онлайн битвы в УПЛ

Суббота, 23 октября, в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского состоится матч 12-го тура украинской Премер-лиги. Встречаются Ворскла и Шахтер.

Матч начнется в 17:00 и мы проведем онлайн-трансляцию поединка Ворскла – Шахтер с повторами голов.

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Турнирное положение

В текущем сезоне полтавчане проиграли только раз – в конце августа Заре. Дальше была ничья с Десной, а 19 сентября началась победная серия, которая к этому туру насчитывает уже 4 матча (Минай, Колос, Ингулец, Александрия).

"Горняки" не проигрывают в УПЛ уже восемь игр подряд.

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В турнирной таблице Шахтер идет на втором месте и на два очка опережает Ворсклу. В случае победы полтавчане могут попасть в зону Лиги чемпионов.

История противостояния

В чемпионатах Украины команды встречались 52 раза. Шахтер выиграл 39 поединков, Ворскла – 3, а вничью завершились 10 встреч. Разница мячей: 106–30 в пользу донецкого клуба.

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На поле Ворсклы – 26 матчей: +3=6-17, мячи – 14-43.

Букмекеры

Аналитики считают Шахтер фаворитом встречи: коэффициент на победу "горняков" – 1.3, на ничью – 5.50, на победу Ворсклы – 8.70.

Вероятность исхода встречи: победа Ворсклы – 11%, ничья – 17%, победа Шахтера – 72%.

Где смотреть

Матч Ворскла – Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 1". Трансляция начнется в 17:00.