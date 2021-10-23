Ворскла – Шахтар: онлайн битви в УПЛ

Субота, 23 жовтня, в Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського відбудеться матч 12-го туру української Премєр-ліги. Зустрічаються Ворскла і Шахтар.

Матч розпочнеться о 17:00 і ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку Ворскла – Шахтар з повторами голів.

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Турнірне становище

У поточному сезоні полтавці програли тільки раз – в кінці серпня Зорі. Далі була нічия з Десною, а 19 вересня розпочалась переможна серія, яка до цього туру налічує вже 4 матчі (Минай, Колос, Інгулець, Олександрія).

"Гірники" не програють в УПЛ вже вісім ігор поспіль.

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У турнірній таблиці Шахтар йде на другому місці і на два очки випереджає Ворсклу. У разі перемоги полтавці можуть потрапити в зону Ліги чемпіонів.

Історія протистояння

У чемпіонатах України команди зустрічалися 52 рази. Шахтар виграв 39 поєдинків, Ворскла – 3, а внічию завершилися 10 зустрічей. Різниця м'ячів: 106-30 на користь донецького клубу.

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На поле Ворскли – 26 матчів: + 3=6-17, м'ячі – 14-43.

Букмекери

Аналітики вважають Шахтар фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу "гірників" – 1.3, на нічию – 5.50, на перемогу Ворскли – 8.70.

Імовірність результату зустрічі: перемога Ворскли – 11%, нічия – 17%, перемога Шахтаря – 72%.

Де дивитись

Матч Ворскла – Шахтар в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 1" . Трансляція розпочнеться о 17:00.