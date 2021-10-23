23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Ворскла – Шахтар: онлайн битви в УПЛ

Любомир Луканюк
23 жовтня, 11:09
Друга і третя команди чемпіонату України зустрінуться в Полтаві. Слідкуйте за мультимедійним онлайном матчу на нашому сайті

Субота, 23 жовтня, в Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського відбудеться матч 12-го туру української Премєр-ліги. Зустрічаються Ворскла і Шахтар.

Матч розпочнеться о 17:00 і ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку Ворскла – Шахтар з повторами голів.

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Турнірне становище

У поточному сезоні полтавці програли тільки раз – в кінці серпня Зорі. Далі була нічия з Десною, а 19 вересня розпочалась переможна серія, яка до цього туру налічує вже 4 матчі (Минай, Колос, Інгулець, Олександрія).

"Гірники" не програють в УПЛ вже вісім ігор поспіль.

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У турнірній таблиці Шахтар йде на другому місці і на два очки випереджає Ворсклу. У разі перемоги полтавці можуть потрапити в зону Ліги чемпіонів.

Історія протистояння

У чемпіонатах України команди зустрічалися 52 рази. Шахтар виграв 39 поєдинків, Ворскла – 3, а внічию завершилися 10 зустрічей. Різниця м'ячів: 106-30 на користь донецького клубу.

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На поле Ворскли – 26 матчів: + 3=6-17, м'ячі – 14-43.

Букмекери

Аналітики вважають Шахтар фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу "гірників" – 1.3, на нічию – 5.50, на перемогу Ворскли – 8.70.

Імовірність результату зустрічі: перемога Ворскли – 11%, нічия – 17%, перемога Шахтаря – 72%.

Де дивитись

Матч Ворскла – Шахтар в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 1" . Трансляція розпочнеться о 17:00.

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