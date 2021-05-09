Ворскла идет в еврокубки, Милевский на грани финиша

/ Фото: Официальный сайт ФК "Минай"
Ворскла выиграла у Десны заочную борьбу за пятое место УПЛ и путевку в новый еврокубок – Лигу конференций.
В поединке последнего тура чемпионата Украины полтавчане в Ужгороде добыли волевую победу 2:1 над Минаем Артема Милевского, который еще после предыдущего поражения потерял шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе. Этот выигрыш позволил полтавчанам набрать 41 очко.
Одновременно Десна, заочно соперничавшая с Ворсклой за пятую строчку, уступила в гостях Мариуполю 1:4 и с 38 баллами осталась за бортом еврокубков.
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Минай – Ворскла – 1:2
Голы: Хахлев, 7 (с пенальти) – Кане, 14, Кулач, 41 (с пенальти)
Предупреждения: Малепе, Багайоко, Хахлев, Матич, Ахмедзаде, Милевский – Чеснаков, Скляр
Мариуполь – Десна – 4:1
Голы: Очеретько, 61, Сикан, 63, 78, Бондаренко, 86 – Конопля, 44
Удаление: Домбровский, 62 (Десна)
Предупреждения: Муравский, Бондаренко – Гуцуляк, Домбровский, Сухоцкий
Отметим, что Артем Милевский из Миная в матче с Ворсклой отметился желтой карточкой.
По неофициальный данным, Минай после вылета в Первую лигу может прекратить существование.
Артем Милевский / Фото: Instagram
Артем Милевский / Фото: Instagram
Не исключено, что сегодня был и последний матч в карьере 36-летнего Милевского.
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