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Воля к свободе – наш успех! Кличко-младший разложил по полочкам лик украинца

Павел Василенко
26 апреля, 14:35
Легендарный боксер объяснил мировой общественности, как народ нашей страны противостоит рашистским оккупантам

Владимир Кличко рассказал об украинском характере / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Владимир Кличко в недавнем своем интервью намекнул, что в мирное время может задуматься над возобновлением профессиональной карьеры.

Владимиру Кличко – 46!

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Сейчас же Кличко-младший вместе со своим братом Виталием сосредоточены на своей деятельности во время войны.

/ Фото: Telegram Кличко

Владимир продолжает держать информационный фронт и делиться с миром о происходящем в Украине. В новом месседже для своих читателей в социальных сетях украинский экс-боксер сделал акцент на характеристике украинцев, которые защищают свою страну:

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"Как мы, украинцы, это делаем? У нас нет другого выбора, кроме как встретить войну лицом к лицу: мы сосредоточены на нашей безудержной воле к свободе, мы остаемся ловкими в выполнении наших планов, мы демонстрируем идеальную координацию и абсолютную выносливость" – написал Владимир Кличко.

Недавний обстрел Одессы и населенных пунктов Украины в Пасхальное воскресенье вывел из себя украинского боксера. Владимир Кличко в ярости сказал все, что думает о президенте рашистов.