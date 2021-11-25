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Рома 4
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Колос --
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Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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"Волки" разорвали "мужиков": Заря потеряла шанс на еврокубковую весну

Сергей Шаховец
25 ноября, 23:57
Луганский клуб проиграл ключевой матч Лиги конференций команде Жозе Моуринью со счетом 0:4

Рома обыграла Зарю в матче Лиги конференций / Фото: Reuters

В четверг, 25 ноября, Заря на выезде встречалась с Ромой. Онлайн матча Рома – Заря мы вели на нашем сайте.

В матче против римлян команду Виктора Скрипника устраивала только победа. В первом тайме луганчаны на равных противостояли Роме, но нелепые ошибки в обороне поставили крест на еврокубковых перспективах.

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Счет в матче на 15-й минуте отрыли римляны. Эль Шаарави протащил мяч через левый фланг и прострелил на дальнюю штангу, откуда точно в касание пробил Перес – 1:0.

В середине первого тайма римляне удвоили свое преимущество. Ошибкой луганчан в центре поля воспользовался Верету, который прошел через центр и выполнил скидку на Дзаньоло – 2:0.

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За пять минут до конца первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота Зари. Но молодой вратарь "мужиков" Дмитрий Мацапура отразил удар Верету.

Начало второго тайма стало холодным душем для подопечных Скрипника. На 46-й минуте Абрахам забил третий мяч в ворота Зари.

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А спустя полчаса тот же Абрахам делал счет неприличным – 4:0.

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 5-й тур.

Рома – Заря – 4:0

Голы: Карлес Перес (15), Дзаньоло (33), Абрахам (46, 75)

На 41 минуте Верету (Рома) не забил пенальти (вратарь).

Рома: Патрисиу, Кумбула, Смоллинг (Ибаньес, 69), Манчини, Эль-Шаарави (Залевски, 69), Мхитарян (Миссори, 79), Верету, Карсдорп, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Майораль, 76), Карлес Перес

Заря: Мацапура, Жуниньо (Снурницын, 70), Имереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаев, Цвек, Булеца, Аллахьяр, Захеди (Гладкий, 46), Громов (Назарина, 46)

Поражение в Риме поставило крест на еврокубковых надеждах украинских болельщиков. Луганчаны после пяти туров остались на третьем месте группы С, отставая от Ромы на четыре очка.

Заря следом за Динамо и Шахтером покидает еврокубки.