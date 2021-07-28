Участники Олимпиады пили водку и играли в покер в раздевалке: горячие посиделки

Лука Дончич и сборная Словении на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Во время ОИ-2020 в сети появились фото, на которых баскетболисты сборной Словении во главе со звездой НБА Лукой Дончичем после первого поединка турнира, как утверждает источник, играют в покер с водкой и кальяном. Ранее в Токио американская Dream Team проиграла французам.

Фото, сделанные в раздевалке словенцев, опубликовала в сторис Instagram баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья, а растиражировал ресурсsidelinesources.com. Ресурс также сравнил атмосферу в команде Словении со сборной США 2008 года, которая игроки вместе обедали на заправке.

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Отметим, что в первом матче Олимпийских игр в Токио-2020 Словения одержала уверенную победу над Аргентиной со счетом 118:100, а 22-летний Дончич набрал 48 очков, сделал 11 подборов и 5 передач при 6 потерях. А затем, судя по фото, как следует от отдохнул.

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Лука Дончич, сборная Словении / Фото: Reuters

22-летний Дончич в матче с Аргентиной повторил второй результат по набранным очкам в одном матче Олимпиады. Игрок Даллас Мэверикс сравнялся с австралийцем Эдди Палубинскасом, которому удалось набрать 48 очков во встрече с Мексикой на Играх в 1976 году.

Рекорд принадлежит легендарному бразильцу Оскару Шмидту, который в 1998 году записал на свой счет во встрече со сборной Испании 55 очков.