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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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Водитель киевского Динамо умер, когда вез команду во Львов

Андрей Трофимов
23 сентября, 23:38
Динамовская молодежка ехала на игру с Рухом, когда на выезде из Киева произошел сердечный приступ у водителя Анатолия Дрогуля, спасти его не удалось

Автобус киевского Динамо

В пятницу во Львове пройдет матч молодежного чемпионата Украины (U-19) между Рухом и киевским Динамо. Сегодня динамовцы отправились на запад страны на автобусе.

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Однако, как сообщает Meta-ratings.com.ua, приезд команды во Львов существенно затянулся. Дело в том, что на выезде из Киева произошел сердечный приступ у водителя клубного автобуса Динамо. Спасти его не удалось. Далее во Львов команда отправилась с другим водителем.

Вскоре официальный сайт Динамо подтвердил смерть водителя. Им оказался 62-летний Анатолий Дрогуль, который работал в клубе более 20 лет.

Ранее мы рассказывали, что умер футболист, который 39 лет был в коме. Бывший игрок Пари Сен-Жермен и сборной Франции Жан-Пьер Адамс впал в кому в марте 1982 года после ошибки анестезиолога во время операции.

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