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Во время матча Украина – Австрия высока вероятность появления медицинской бригады на поле

21 июня, 14:48

Андрей Трофимов

Пытаемся спрогнозировать события решающего матча за выход в плей-офф Евро-2020 по котировкам букмекеров

Интересные котировки на матч Евро-2020 Украина - Австрия

Сегодня вся страна будет болеть за сборную Украины! Нашей команде достаточно не проиграть Австрии, чтобы гарантировать себе место в плей-офф Евро-2020. Смотреть матч Украина – Австрия можно на нашем сайте в виде мультимедийной трансляции (фото, видео, комментарии).

Обе команды устраивает ничья, и шансы такого исхода наиболее высоки – 47% (коэффициент 2.06). Вероятность победы сборной Украины – 27% (коэф. 3.60), победы сборной Австрии – 26% (коэф. 3.83).

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Любопытно, что по котировкам букмекерской конторы FAVBET можно спрогнозировать развитие поединка.

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Стрим матча Украина – Австрия:

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Источник: Сегодня|Спорт

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