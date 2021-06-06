Во Падун дает! Украинец выиграл королевскую велогонку во Франции

Украинский велогонщик Марк Падун / Фото: Instagram
Украинский велогонщик Марк Падун разбушевался! После сенсационной победы на седьмом этапе престижной шоссейной веломногодневки "Критериум Дофине", добытой накануне, 24-летний Падун сегодня выиграл и заключительный восьмой этап соревнований во Франции – украинцу не было равных на королевском горном маршруте с семью подъемами длиной 147 км!
Видео победы Падуна
Марк Падун, представляющий команду Bahrain – Victorious, победил с преимуществом в 1 минуту 36 секунд над датчанином Йонасом Вингегардом из Jumbo-Visma. Третьим финишировал австриец Патрик Конрад из BORA-hansgrohe.
Отметим, что в общем зачете победил австралийский гонщик INEOS Grenadiers Ричи Порт. Марк Падун в генеральной классификации занял 36-е место.
"Критериум Дофине". 8-й этап
- 1. Марк Падун (Украина, Bahrain – Victorious) – 4.06,49
- 2. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 1,36
- 3. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – то же время
- 4. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroen) – 1,57
- 5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 2,10
Ранее мы писали, что на "Джиро д'Италия" фанат с бензопилой погнался за колумбийцем Эганом Берналем – тот так ускорился, что выиграл этап.
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