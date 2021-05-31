Во дают! Еще одна звезда тенниса пала перед украинкой на Ролан Гаррос

18-летняя киевлянка Марта Костюк сенсационно победила испанку Гарбинье Мугурусу на старте Открытого чемпионата Франции и присоединилась к Калининой

Марта Костюк побеждает

Украинские теннисистки продолжают приятно удивлять успехами на втором в этом году турнире серии "Большого шлема". Вчера Ангелина Калинина выбила немку Ангелик Кербер, а сегодня громкую победу добыла Марта Костюк. Киевлянка, занимающая 81-е место в мировом рейтинге, убедительно обыграла звездную испанку Гарбинье Мугурусу в двух сетах.

Костюк начала встречу с двойной ошибки, но затем собралась и внешне легко взяла первую партию – 6:1. После этого бывшая первая ракетка планеты (ныне №13) ушла на медицинский тайм-аут, и затем борьба обострилась. Однако Марта сумела отыграться со счета 1:3 и довести дело до триумфа – 6:4.

Напомним, в главной сетке Ролан Гаррос выступают пятеро украинок. Костюк и Калинина прошли первый круг, Катерина Козлова проиграла австралийке Айле Томлянович. Во вторник свои первые встречи основного турнира на грунтовых кортах Парижа проведут Элина Свитолина и Катарина Завацкая.

Кстати, за выход во второй раунд во Франции платят 84 тысячи евро, участникам первого круга – 60 тысяч.

Накануне Свитолина стартовала на "Гарросе" с вульгарного видео.

Смотрите, как Марта подкреплялась во время турнира в Австралии:

Марта Костюк ест в Мельбурне