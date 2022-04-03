Внимание на Варшаву! Стал известен первый соперник Динамо во время войны

Динамо Киев сыграет товарищеский матч в Варшаве с Легией

Вторжение России в Украину поставило на паузу весь украинский футбол. УПЛ приостановлена, из-за чего игроки остались без работы.

Тем временем многие легионеры уехали за границу, где тренируются или присоединились к новым клубам. Также специальное разрешение на выезд из страны получили футболисты Динамо.

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Президент клуба Игорь Суркис рассказал о планах организовать благотворительные матчи для сбора средств в помощь украинцам, которые пострадали от войны. Сегодня Динамо назвало первого соперника в этом туре.

Им станет варшавская Легия, куда недавно перешел Беньямин Вербич на правах аренды. Все поединки тура пройдут под лозунгом "Матч за мир! Остановим войну!". Игра с польским клубом пройдет 12 апреля на варшавском стадионе "Войска Польского".

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Ожидается, что игра будет показана на украинских и европейских телеканалах, а к ней привлекут звезд украинского шоу-бизнеса для помощи в сборе средств.

Также киевляне опровергли информацию, что 6 апреля сыграют спарринг со Стяуа. Клуб намерен сразиться с бухарестским клубом, однако в другую дату.

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Отметим, что за Легию также выступает и украинец Игорь Харатин. На данный момент команда идет на 10-м месте в чемпионате Польши.