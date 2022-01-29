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Вместо Месси: Барселона взяла бодибилдера

Олег Люлька
29 января, 22:42
Ряды каталонцев пополнил, пожалуй, самый мускулистый футболист Европы – Адама Траоре

Лионель Месси и Адама Траоре / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока Месси думает над камбеком в Барселону, каталонский клуб вернул себе другого своего воспитанника.

"Сине-гранатовые" взяли у Вулверхэмптона в аренду до лета с правом выкупа за 30 млн евро испанского вингера малийского происхождения Адама Траоре.

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Уезжал он из Каталонии на туманный Альбион в 2015-м стройненьким парнишкой, а возвращается бодибилдером, качком.

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Отметим, что в нынешнем первенстве Испании Барселона не имеет ни малейших шансов на чемпионство – команда Хави занимает пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего Реала. Однако помощь Траоре в борьбе за зону ЛЧ каталонцам явно понадобится.