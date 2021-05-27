Владимир Кличко возвращается в ринг! Назван первый соперник

Скандальный Шеннон Бриггс заявил, что подерется с Владимиром в первом поединке украинца после возобновления карьеры. Американец ответит за оторванную голову Кличко

Владимир Кличко / Фото: AFP

Буквально на днях бывший тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что украинец возобновит карьеру на профессиональном ринге и побьет любого из тройки – Фьюри, Джошуа, Уайлдер.

А сегодня появилось подтверждение этих слов. Только вот соперник у 45-летнего Кличко после возвращения в ринг будет другой.

Шеннон Бриггс!

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO 49-летний американец Шеннон Бриггс по прозвищу "Пушка" заявил, что дал добро на бой с Кличко-младшим.

"Судьба распорядилась так. Я согласился подраться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Сообщаю об этом впервые. Об этом не знает даже моя жена. Ребята, вы первые, кто об этом узнал. Клянусь богом, клянусь могилой моей матери. Никто об этом не знает. Вы узнали об этом первыми"

"Не знаю, будет это профессиональный или выставочный бой. Они позвонили мне и сказали: "Эй, хочешь подраться с Владимиром Кличко?" Я ответил: "Да". Я даже пока никому не рассказал об этом, потому что обсуждал по телефону другие дела", – приводит слова Бриггса Talksport

Шеннон Бриггс / Фото: Instagram

Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Свой последний поединок на профи-ринге Шэннон Бриггс провел в мае 2016 года, нокаутировав аргентинца Эмилио Зарате. В 2010 году Бриггс встречался на ринге с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей.

Затем американец долгое время преследовал Владимира Кличко, требуя боя. Однажды дело дошло до того, что Бриггс подкараулил Кличко-младшего во время занятия на гребной доске и с помощью волн от моторной лодки сбросил украинца в воду.

А недавно Бриггс "оторвал" Владимиру Кличко голову и подал ее на подносе.

Шэннон Бриггс и Владимир Кличко / Фото: Instagram

Владимир Кличко не дрался в профи с тех пор, как в апреле 2017-го уступил нокаутом Энтони Джошуа. Тем не менее все это время украинец активно тренировался.