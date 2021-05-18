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Владимир Кличко возвращается! Долгожданное заявление

Олег Люлька Олег Люлька
18 мая, 12:39
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Бывший наставник Владимира Джеймс Али Башир заявил, что украинец возобновит карьеру на профессиональном ринге и побьет любого из тройки – Фьюри, Джошуа, Уайлдер
45-летний Владимир Кличко на пороге камбека
45-летний Владимир Кличко на пороге камбека / Фото: AFP

Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что его экс-подопечный возобновит карьеру и побьет рекорд легендарного Джорджа Формана.

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"Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной, и что теперь? Теперь никто уже не смеется. Я знаю Владимира Кличко. У меня с ним крепкие отношения. Я его хорошо знаю. На протяжении последних лет я постоянно приезжаю в Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется".

Владимир Кличко и Джеймс Али Башир
Владимир Кличко и Джеймс Али Башир

"И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США. Все смеялись, но теперь никто не смеется. Думаю, Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжелого веса в истории. Уверен, что он вернется. Он вернется и побьет любого из трех больших парней – Джошуа, Фьюри и Уайлдера", – цитирует Башира Чемпионат.

Владимир Кличко
Владимир Кличко / Фото: Офіційний портал Київської міської влади

Отметим, что ранее и сам Владимир Кличко заявил, что еще может возобновить карьеру ради рекорда. В свое время Джордж Форман стал чемпионом мира в возрасте 45 лет и 299 дней. Кличко-младшему, подумывающему превзойти это достижение, сейчас 45 лет и 54 дня.

Владимир Кличко
Владимир Кличко / Фото: Facebook

Также недавно Владимир Кличко намекнул фанатам, что вернется на ринг, как только завершится пандемия.

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