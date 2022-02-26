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5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
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Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
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Владимир Кличко: Через час уже будет поздно

Олег Люлька
26 февраля, 16:54
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился ко всему миру с призывом действовать сейчас из-за вторжения войск РФ в Украину – потом будет уже поздно

Кличко - миру: Действовать надо сейчас / Фото: Коллаж: Сегодня

В разгар третьего дня полномасштабной войны агрессора против Украины Владимир Кличко рассказал миру о смертях гражданского населения нашей страны из-за обстрелов со стороны оккупантов. А также призвал мир действовать незамедлительно.

"Я Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру – остановить эту войну, которую начала Россия. Сегодня мирные жители были обстреляны ракетами. Гражданские были убиты после военной операции. Это происходит в центре Европы".

"Нет времени ждать, потому что это может привести к гуманитарной катастрофе. Вы должны действовать сейчас, чтобы остановить агрессию России со всем, что у вас есть сейчас. Через час или завтра может быть поздно. Пожалуйста, действуйте сейчас. Не ждите. Остановите эту войну", – сказал Кличко в Twitter.

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