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Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
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Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
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Чорноморець --
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Володимир Кличко: За годину вже буде запізно

Олег Люлька
26 лютого, 16:54
Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко звернувся до всього світу із закликом діяти зараз через вторгнення військ РФ до України – потім буде вже запізно

Кличко - світові: Діяти треба зараз / Фото: Колаж: Сьогодні

У розпал третього дня повномасштабної війни агресора проти України Володимир Кличко розповів світові про смерті цивільного населення нашої країни через обстріл з боку окупантів. А також закликав світ діяти негайно.

"Я Володимир Кличко. І я звертаюся до всього світу – зупинити цю війну, яку розпочала Росія. Сьогодні мирних жителів було обстріляно ракетами. Цивільні були вбиті після воєнної операції. Це відбувається у центрі Європи".

"Немає часу чекати, тому що це може призвести до гуманітарної катастрофи. Ви повинні діяти зараз, щоб зупинити агресію Росії з усім, що у вас є зараз. За годину чи завтра може бути запізно. Будь ласка, дійте зараз. Не чекайте. Зупиніть цю війну", – сказав Кличко у Twitter.

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