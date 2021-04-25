Видео из раздевалки Динамо: Попов швырнул бутылку, а Мирча отомстил

"Гуляйте!" – призвал футболистов президент Динамо Игорь Суркис, и игроки принялись бурно отмечать первое за пять лет чемпионство столичного клуба

Денис Попов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо обнародовало видео из раздевалки команды после победы над Ингульцом 5:0 и завоевания киевлянами первого за пять лет чемпионского титула.

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Президент Динамо Игорь Суркис, поздравляя футболистов, призвал их в оставшихся матчах сезона показать такой же чемпионский футбол, как с Ингульцом.

"Они знают", – сказал при этом Мирча Луческу

После этого Суркис сделал еще одно заявление: "Гуляем! Празднуем!"

И игроки Динамо сразу перешли к делу. Особенно активничал Денис Попов, принявшийся обливать шампанским игроков и Мирчу, а когда игристое в бутылке закончилось, Денис швырнул ее на пол.

"Эй, спокойно, брат!" – обратился в этот момент к Попову Вербич

Затем игроки Динамо подхватили Мирчу Луческу и шесть раз подбросили его к потолку, главный удар на себя в этом процессе взяли могучие Бущан и Бойко. Параллельно Жерсон Родригес шесть раз вскинул над головой чемпионский кубок.

После этого Мирчу продолжили обливать шампанским до такой степени, что он промок до нитки.

"Ну я вам покажу", – пригрозил пальцем в этот момент футболистам Луческу

И спустя минуту Мирча вернулся с бутылкой игристого и принялся "мстить" подопечным, уже их "окропляя" шампанским.

Ранее Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу. По словам президента Динамо, после добытого чемпионства 75-летний румынский тренер останется в киевском клубе, "чтобы замахнуться на что-то в Европе".