Видео голов и обзор матча Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Первую путевку в финал Евро-2020 разыгрывали между собой Италия и Испания. Открыть счет удалось только после перерыва

Италия и Испания встречались в полуфинале Евро-2020 / Фото: Reuters

Италия и Испания встречались в полуфинале Евро-2020. Матч проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Онлайн Италия – Испания есть на нашем сайте.

Первый тайм оказался небогатым на моменты. Италия нанесла первый удар в матче (и тот – мимо) лишь на 45-й минуте. И это команда, которая выиграла все свои предыдущие поединки на турнире.

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Но после перерыва именно Италия открыла счет. Федерико Кьеза подхватил мяч на линии штрафной и обводящим ударом пробил в дальний угол.

Как мы уже писали, аналитики FAVBET называли Италию фаворитом матча. На ее проход в финал, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.77, на проход Испании – 2.16. В процентном соотношении – 55% на 45% в пользу итальянцев. При этом наиболее реальным счетом основного времени букмекеры называют ничью 1:1.