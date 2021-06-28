Видео гола 16-летней девушки стало вирусным. Фаны требуют для нее премию

В чемпионате Ирландии юная футболистка Алессия Маццола забила очень красивый мяч и может претендовать на премию ФИФА

Англичане против нового формата Лиги чемпионов / Фото: AFP

В матче женского чемпионата Ирландии по футболу был забит невероятный по красоте гол. Отличилась 16-летняя Алессия Маццола, которая выступает за Корк Сити.

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Юная футболистка нанесла мощный удар из-за пределов штрафной и мяч попал в "девятку". Теперь видео гола активно распространяется в соцсетях. Болельщики просят номинировать Маццолу на премию ФИФА за самый красивый гол года.

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Премия имени Ференца Пушкаша – награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Премия названа в честь капитана великой венгерской "Золотой команды" 1950-х годов Ференца Пушкаша.