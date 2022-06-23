Весь день про Путина, а потом "Украина – г*вно". Россиянин рассказал о работе пропаганды

Артем Яшкин рассказал о воздействии Путина на россиян

Украинские спортсмены помогают стране в войне с Россией всеми доступными способами. Кто-то взял в руки оружие, кто-то переключился на гуманитарную и финансовую поддержку, а иные помогают информационно.

Среди них и уроженец России Артем Яшкин, который выступал за Динамо. Футболист давно уже сменил гражданство и отыграл 8 матчей за сборную Украины в 2000-х.

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Его сын сейчас служит в рядах ВСУ, а родители живут в РФ. В интервью SportArena Яшкин рассказал о влиянии телевизионной пропаганды на жителей страны.

"Я приезжал в Россию к родителям, когда уже жил в Украине, а там везде – Путин, Путин, Путин, Путин. Один статистик посчитал, что 400 раз в день на одном канале произносится фамилия "Путин". То он девочку поднял на руки, то на самолете куда-то полетел, то еще что-то. А после этого про Украину, что она г*вно. С 2000 года пошла вот эта вся фигня. 20 с лишним лет люди зомбируются так, что кошмар. Как умный человек может поверить, что Путин отправил в Украину войска, чтобы защитить русскоязычное население? Ему вообще на людей нас*ать, а они верят. Это надо быть или глупым, или зомби, или полным патриотом от слова "идиот".

Ранее Максим Шацких рассказал о жизни в России и влиянии их фюрера Путина на общественное мнение. Экс-форвард Динамо считает, что люди зазомбированы и их не переубедить.