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Россия – страна террористов и нелюдей! Как экс-игрок Карпат возненавидел орков

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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14 июня, 21:21
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Михаил Кополовец объяснил, почему украинцы презирают россиян и когда это изменится
Михаил Кополовец
Михаил Кополовец

Война против России сплотила украинских спортсменов вокруг помощи нашей стране и ненависти к оккупантам. Каждый помогает Украине разными способами – с оружием в руках, на гуманитарном фронте, в финансовом плане и так далее.

На днях в Ужгороде футбольный клуб Минай организовал благотворительный поединок с участием звездных игроков и представителей шоу-бизнеса. Это позволило команде собрать 400 тысяч гривен для помощи украинской армии.

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Одним из участников встречи стал экс-игрок Карпат Михаил Кополовец. После встречи спортсмен рассказал о своей ненависти к России и визитах в церковь.

"Это максимально деградирующая нация. Это не люди, это страна террористов и нелюдей. Они настолько зацепили глубины нашей ненависти, что не одно поколение не простит им этого. Я не знаю, как эти люди будут дальше жить. Это не люди, это орки. Их грех называть людьми.

Вся нация прогнила изнутри. Нужно, чтобы прошло столетие, чтобы люди поменялись. Если Путин умрет, это ничего не изменит. Наше отношение к ним уже не изменится. Столько зла они причинили нам, что это уже не изменится.

Я думаю, сейчас не только я, но и вся Украина ходит в церковь. Это действительно помогает. А кому верить? Ты должен во что-то верить. Даже те люди, которые не верили в Бога, сейчас верят, ходят и молятся. Я всегда хожу".

К слову, резко о россиянах высказался и легендарный боксер Майк Тайсон. Американец считает, что лучше умереть от ядерной бомбы, чем жить в России.

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