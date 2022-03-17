Вернулись всего три игрока! Украинский клуб изгоняет футболистов-дезертиров

"Агробизнес" (Волочиск) / Фото: Официальный сайт ФК "Агробизнес"

Война России и Украины мобилизировала украинских спортсменов. Кто-то проявляется себя в инфополе, некоторые записались в ряды теробороны или ВСУ. Правда, случаются и эпизоды отсутствия патриотизма.

Самый яркий пример – Анатолий Тимощук, который решил игнорировать геноцид соотечетсвенников из-за работы в Зените. Также случаи некрасивого поведения во время войны произошли в перволиговом клубе Агробизнес.

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Об этом на официальном сайте команды подробно рассказал владелец Олег Собуцкий. По его словам, начало войны команда встретила на сборах в Турции, после чего домой вернулись лишь трое футболистов.

"Понимая, что в условиях войны нет смысла продолжать тренировочный сбор в Турции, 25 февраля тренеры и игроки решили вернуться в Украину к своим семьям. Команда прилетела в Будапешт, где ее забрал автобус и привез в Украину. Каким же было мое удивление, кого домой вернулся весь тренерский штаб, административный персонал и... всего три футболиста. Все остальные решили переждать заграницей подальше от войны. И это в те дни, когда стране, которая их вырастила и где остались их родные и близкие, так нужна помощь. И необязательно на передовой, в тылу множество дел. Лично мне стыдно смотреть в глаза болельщикам. Они спрашивают, почему парни не вернулись. И никаких аргументов я привести не могу.

Олег Собуцкий / Фото: Официальный сайт ФК "Агробизнес"

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У нас война, гибнут люди, а игроки команды Иван и Николай Когуты в это время присылают фото из ресторана в Испании. Разве это нормально? Домой вернулись игроки Игор Курило, Даниил Карась и Артем Матус. В Волочиске их ждали Виталий Груша и Евгений Емаев, которые из-за травмы не поехали на сбор. Все они продолжат карьеру в клубе. Со всеми остальными игроками мы не собираемся продолжать сотрудничество. Они уже сейчас могуту искать себе новые команды. Война обязательно завершится победой Украины, мы отстроим города и села. А сейчас вся страна должна сплотиться и единым фронтом дать отпор врагу".

Отметим, что после 20 туров в Первой Лиге Агробизнес идет на 13-ом месте – это зона вылета во Вторую Лигу. Правда, от спасительного места команду отделяет лишь два балла.