Вернули деньги, которых хватит на квартиру в Днепре: признание финалиста Лиги Европы

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич рассказал, что у него нет претензий к днепровскому клубу – весь долг полузащитнику выплатили перед трансфером

Валерий Лучкевич после забитого мяча в УПЛ / Фото: ПФК "Александрия"

Полузащитник Александрии и финалист Лиги Европы в составе Днепра Валерий Лучкевич рассказал, что у днепровского клуба не осталось перед ним задолженностей. Все финансовые вопросы были улажены, когда в 2017 году игрок уходил в бельгийский Стандард.

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"Лично мне Днепр должен – ноль. Когда меня продавали в Стандард, мы с Андреем Русолом сели и закрыли все моменты, которые у нас были. Все деньги, которые были должны, мне вернули. Это была большая сумма, за нее можно приобрести BMW-X5 с пробегом где-то года 2015-го. Или однокомнатную квартиру в Днепре", – рассказал Лучкевич Брутальному футболу

Валерий Лучкевич, его жена и сын / Фото: Instagram

Также Валерий заявил, что, вероятно, покинет александрийский клуб, за который выступал два сезона, этим летом: "Этими вопросами занимаются Вадим Шаблий и Сергей Серебренников. Дай бог, чтобы были предложения. Тогда будем уже вместе с семьей принимать решения. Пока не представляется возможным то, что я останусь в Александрии".

Ранее Анна Лучкевич впервые показала личико сына Леона, которого родила в конце ноября в Днепре.

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