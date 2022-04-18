Вернется в Динамо? Ярмоленко может покинуть Вест Хэм этим летом

Андрей Ярмоленко не может закрепиться в основе Вест Хэма / Фото: Getty Images

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко уже четыре года выступает за Вест Хэм. Украинец является одним из немногих представителей нашей страны в АПЛ.

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Правда, с игровой практикой у хавбека не складывается, тренер Дэвид Мойес предпочитает выпускать нашего соотечественника на замену. К тому же, контракт 32-летнего Андрея с лондонцами истекает уже этим летом.

В интервью YouTube-каналу "КраСава" Ярмоленко порассуждал о своем будущем, заявив, что скорее всего покинет Вест Хэм. Также Андрей оценил вероятность возвращения в Динамо.

"Я думаю, что на 95% я уйду. У Вест Хэма есть опция продления еще на год, но со мной по этому поводу никто не связывался. Жду их решения в ближайшие неделю-две. Если нет, агент будет заниматься вопросом моего дальнейшего трудоустройства. Будем смотреть, какие варианты будут. Мной интересуются команды из чемпионата Турции и команды, скажем так, из теплых стран – Саудовская Аравия. Есть варианты из Испании, Италии, но я пока думаю, не определился. Сейчас мне не до этого. Настолько все равно, где я окажусь.

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До войны я задумывался о возвращении в Динамо. Сейчас никто не знает, что будет вообще со страной. Если не будет чемпионата, то куда возвращаться? Если выбирать деньги и клуб, который дал мне все, я бы выбрал клуб".

Отметим, что до переезда в Англию Ярмоленко поиграл за Десну, киевское Динамо и дортмундскую Боруссию. Правда, все свои трофеи хавбек выиграл в составе "бело-синих" – три чемпионства, два Кубка и три Суперкубка.

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Также Ярмоленко является лидером сборной Украины, за которую выступает с 2009 года. Хавбек провел 106 матчей и забил 44 гола, уступая по этому показателю лишь Андрею Шевченко (48 голов).