Верес не смог добыть первую победу в УПЛ из-за пижонской "паненки" (видео)

Ворскла и Верес не определили сильнейшего / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Вчера стартовал 4 тур чемпионата Украины. В первом поединке уик-энда Шахтер переиграл дома Металлист-1925. На сегодня же намечено сразу три матча.

В первом из них встречались Верес и Ворскла. Ровенская команда взяла лишь балл в стартовых играх, тогда как полтавчане закрепились среди лидеров, потеряв баллы лишь в ничейном первом туре с Днепром-1.

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Первый тайм команды провели уныло. На двоих Ворскла и Верес лишь три раза пробили по воротам, однако в створ – ни разу. Однако в начале второго тайма зрители дождались экшна.

Уже на 48 минуте Челядин ворвался в чужую штрафную, где ему ноги заплел защитник Ворсклы. Удар Тилля едва не парировал Когут, однако отбил мяч в сетку.

Всего через пять минут номинальные хозяева сравняли счет. Никто из оборонцев полтавчан не уследил за Солдатом во время углового. Защитник Вереса без помех отправил мяч в угол ворот. А еще через три минуты ровенчане могли выйти вперед.

Тамм неосмотрительно сыграл в своей штрафной против Сергийчука, подарив Вересу пенальти и возможность выйти вперед. Впрочем, сам Михаил неудачно исполнил пенальти "паненкой", отправив мяч в перекладину.

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Такой старт второго тайма оживил публику, однако сами команды на этом закончили. В концовке поединка оба коллектива боялись проиграть и сделали ставку на удержании ничьи. Этого они и добились.

Ворскла теряет возможность выйти в лидеры и пропускает вперед Шахтер. Верес же покидает зону плей-аута, набирая свой второй балл в УПЛ. Через неделю полтавчане примут Металлист-1925, а команда Юрия Вирта померяется силами с Минаем.

Верес – Ворскла 1:1

Голы: Солдат, 54 – Тилль, 49 (пен.)

Верес: Когут – Солдат, Мирошик, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич (Дахновский, 86), Полюлях (Клец, 71), Кучеров, Г. Пасич (Тимофиенко, 87) – Гегедош (Гечев, 76), Сергийчук (Гайдучик, 86).

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр (Эсеола, 87), Пуцлин – Челядин, Тилль, Кане (Вакула, 69)- Степанюк (Пешич, 77).

Предупреждения: Полюлях – Кане, Тамм.

Нереализованный пенальти: Сергийчук, 57.

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