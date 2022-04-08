Венгрия – сателлит России: почему Орбан лоббирует интересы РФ – мнение

Сергей Стаховский объяснил дружбу Владимира Путина (слева) и Виктора Орбана (справа)
Война России против Украины сплотила цивилизованный мир вокруг нашей страны. Украину поддержали США, Австралия, Япония, а также все страны Европейского Союза.
Правда, в ЕС не все готовы полностью поддерживать изоляцию России. Одним из главных поклонников Путина в Европе считается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Свое мнение о двойственной политике наших соседей высказал лучший теннисист Украины Сергей Стаховский.
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"То, что Венгрия с точки зрения Орбана, – сателлит России, давно известный факт. Они получают достаточно большое количество денег, чтобі лоббировать интересы России. Позитив в том, что это только позиция их провластной партии "Фидес".
Все оппозиционные силы проукраинские и поддерживают нас. Тут двойная история. Каждые 6-8 лет Венгрия получает 3 млрд долга от России, которые как-то нужно отрабатывать. К сожалению, они это делают, убивая детей, женщин и мирное население".
Отметим, что Венгрия отказалась помогать Украине в войне против России. Партия Орбана согласилась платить россиянам за газ в рублях, а также не позволила трансфер оружия из ЕС через свою территорию.
При этом венгры осудили Россию за агрессию на территории Украины, проголосовали за исключение РФ из Совета ООН по правам человека, а также поддержала вступление нашей страны в ЕС. А еще Орбан предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Будапеште.