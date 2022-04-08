Угорщина – сателіт Росії: чому Орбан лобіюює інтереси РФ – думка

Сергій Стаховський пояснив дружбу Володимира Путіна (ліворуч) та Віктора Орбана (праворуч)

Війна Росії проти України згуртувала цивілізований світ навколо нашої країни. Україну підтримали США, Австралія, Японія та всі країни Європейського Союзу.

Щоправда, у ЄС не всі готові повністю підтримувати ізоляцію Росії. Одним із головних шанувальників Путіна в Європі вважається прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Свою думку про двояку політику наших сусідів висловив найкращий тенісист України Сергій Стаховський.

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"Те, що Угорщина з погляду Орбана, – сателіт Росії, давно відомий факт. Вони отримують досить велику кількість грошей, щоб лобіювати інтереси Росії. Позитив у тому, що це лише позиція їхньої провладної партії "Фідес". Усі опозиційні сили проукраїнські та підтримують нас. Тут подвійна історія. Кожні 6-8 років Угорщина отримує 3 млрд боргів від Росії, які якось потрібно відпрацьовувати. На жаль, вони це роблять, вбиваючи дітей, жінок та мирне населення".

Відмітимо, що Угорщина відмовилася допомагати Україні у війні проти Росії. Партія Орбана погодилася платити росіянам за газ у рублях, а також не дозволила трансфер зброї з ЄС через свою територію.

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При цьому угорці засудили Росію за агресію на території України, проголосували за виключення РФ із Ради ООН з прав людини, а також підтримала вступ нашої країни до ЄС. А ще Орбан запропонував організувати зустріч Зеленського та Путіна у Будапешті.