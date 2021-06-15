Венгрия – Португалия: онлайн старта Роналду и Ко на Евро-2020

Криштиану Роналду, сборная Португалии / Фото: Reuters
Во вторник завершается первый тур группового этапа чемпионата Европы. Сегодня проходят еще два поединка. Накануне же Испания загоняла мяч и себя в матче против Швеции. Последними в борьбу вступают команды группы F.
В 19:00 на "Пушкаш Арене" в Будапеште игру начинают сборные Венгрии и Португалии. Наш сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото, статистикой и видео лучших моментов.
Онлайн Венгрия – Португалия
Стартовые расклады. Сразу же после жеребьевки финального турнира венгры почувствовали себя кроликом в клетке с хищниками. Напомним, в квартете F также выступают Франция и Германия. Над удачей венгров до сих пор продолжают посмеиваться в соцсетях.
Интересно, что в последних пяти матчах и Португалия, и Венгрия по три раза выигрывали и дважды расходились с оппонентами ничьей. Правда, в личных встречах – заметное преимущество у пиренейцев: 9 побед при 4 мировых в 13 поединках.
Примечательно, что соперники довольно результативно играли на еврофорумах, забив 13 мячей в трех встречах. А их история началась еще в 1926 году!
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Где смотреть. На украинском телевидении матч покажут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямая трансляция стартует в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.
Прогнозы. Букмекеры FAVBET преимущество отдают гостям, коэффициент на их победу – 1.43. На сенсационный успех сборной Венгрии можно поставить с коэффициентом 8.90, на ничью – 4.70. И это принимая во внимание, что подопечные итальянца Марко Росси играют на своем шикарном стадионе.
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