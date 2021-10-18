Вдова в шоке: в организме погибшего хоккеиста обнаружены наркотики

Джимми Хейз ушел из жизни в возрасте 31 года / Фото: Getty Images

В организме бывшего хоккеиста найдены опиоидный анальгетик фентанил и кокаин, сообщает Boston Globe.

Вдова хоккеиста Кристен была уверена, что причиной трагедии был сердечный приступ или другие проблемы со здоровьем и не смогла поверить, что это связано с наркотиками.

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Джимми Хейз выступал за ряд команд Национальной хоккейной лиги: Бостон, Нью-Джерси Дэвилз, Чикаго Блэкхоукс, Флорида Пантерз.

Всего в НХЛ Хейз принял участие в 334 встречах, в которых забросил 54 шайбы и отдал 55 результативных передач. Он завершил карьеру в 2019 году, пишет championat.com.

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