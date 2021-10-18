17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
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Металлист 1925 --
Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
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Шахтер --
23 октября 19:30
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Львов --
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Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Вдова в шоке: в организме погибшего хоккеиста обнаружены наркотики

Александр Трикиша
18 октября, 11:11
Бывший нападающий клуба НХЛ Бостон Брюинз Джимми Хейз ушел из жизни в августе в возрасте 31 года. Накануне стали известны причины смерти хоккеиста

Джимми Хейз ушел из жизни в возрасте 31 года / Фото: Getty Images

В организме бывшего хоккеиста найдены опиоидный анальгетик фентанил и кокаин, сообщает Boston Globe.

Вдова хоккеиста Кристен была уверена, что причиной трагедии был сердечный приступ или другие проблемы со здоровьем и не смогла поверить, что это связано с наркотиками.

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Джимми Хейз выступал за ряд команд Национальной хоккейной лиги: Бостон, Нью-Джерси Дэвилз, Чикаго Блэкхоукс, Флорида Пантерз.

Всего в НХЛ Хейз принял участие в 334 встречах, в которых забросил 54 шайбы и отдал 55 результативных передач. Он завершил карьеру в 2019 году, пишет championat.com.

Ранее мы писали, что украинца наказали за расизм дисквалификацией, от которой он может откупиться. Дисциплинарный комитет украинской хоккейной лиги применил своеобразные санкции к нападающему ХК Кременчук Андрею Денискину.

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