Вдова в шоці: в організмі загиблого хокеїста виявлені наркотики

Джиммі Гейз пішов з життя у віці 31 року / Фото: Getty Images

В організмі колишнього хокеїста знайдені опіоїдний анальгетик фентаніл і кокаїн, повідомляє Boston Globe.

Вдова хокеїста Крістен була впевнена, що причиною трагедії був серцевий напад або інші проблеми зі здоров'ям і не змогла повірити, що це пов'язано з наркотиками.

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Джиммі Хейз виступав за ряд команд Національної хокейної ліги: Бостон, Нью-Джерсі Девілз, Чикаго Блекхоукс, Флорида Пантерс.

Всього в НХЛ Гейз взяв участь в 334 зустрічах, в яких закинув 54 шайби і віддав 55 результативних передач. Він завершив кар'єру в 2019 році, пише championat.com.

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