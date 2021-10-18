17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
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Інтер --
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Вдова в шоці: в організмі загиблого хокеїста виявлені наркотики

Олександр Трикіша
18 жовтня, 11:11
Колишній нападаючий клубу НХЛ Бостон Брюїнз Джиммі Гейз пішов з життя в серпні у віці 31 року. Напередодні стали відомі причини смерті хокеїста

Джиммі Гейз пішов з життя у віці 31 року / Фото: Getty Images

В організмі колишнього хокеїста знайдені опіоїдний анальгетик фентаніл і кокаїн, повідомляє Boston Globe.

Вдова хокеїста Крістен була впевнена, що причиною трагедії був серцевий напад або інші проблеми зі здоров'ям і не змогла повірити, що це пов'язано з наркотиками.

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Джиммі Хейз виступав за ряд команд Національної хокейної ліги: Бостон, Нью-Джерсі Девілз, Чикаго Блекхоукс, Флорида Пантерс.

Всього в НХЛ Гейз взяв участь в 334 зустрічах, в яких закинув 54 шайби і віддав 55 результативних передач. Він завершив кар'єру в 2019 році, пише championat.com.

Раніше ми писали, що українця покарали за расизм дискваліфікацією, від якої він може відкупитися. Дисциплінарний комітет української хокейної ліги застосував своєрідні санкції до нападаючого ХК Кременчук Андрію Денискіну.

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