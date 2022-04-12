Ватное болото. Подкопаева вынесла приговор российскому гонщику-нацисту

Артем Северюхин зиговал на церемонии награждения / Фото: Коллаж: Сегодня
В этом уверена прославленная украинская гимнастка Лилия Подкопаева. Пример этому – поведение юного гонщика-нациста из России Артема Северюхина, который продемонстрировал нацистское приветствие, а затем стал оправдываться.
На скандальную историю с зигованием картингиста, Подкопаева отреагировала в Instagram.
"Позавчера российский гонщик Северюхин зиганул на чемпионате Европы по картингу.
А вчера Северюхин заявил, что "не может объяснить, как это вышло".
Вот и те, кто сегодня поддерживает нацистский режим Путина, потом будут скулить "мы не можем объяснить, как это получилось". Ватное болото!", – написала Лилия Подкопаева.
Напомним, за свой поступок юный нацист уже расплатился. Компания WARD Racing, за которую выступал Северюхин, расторгла с ним контракт и заявила, что осуждает поведение молодого парня.
К слову, отреагировал на действия Артема и известный украинский гонщик Иван Пеклин.
"Пока тысячи людей умирают в моей стране от рук российских захватчиков, пока кто-то говорит, что спорт – вне политики, мы можем видеть поведение российского гонщика на подиуме чемпионата Европы. Я призываю ФИА к действиям".