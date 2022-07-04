Ватная программа от Васи. Экс-тренер Кличко пригрозил разоблачением Ломаченко (видео)

Сергей Городничев обвинил Ломаченко в пророссийских взглядах / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко удивил своих болельщиков отсутствием четкой позиции на агрессию России против Украины.

Только на второй день после террористического удара по курортному поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района Ломаченко опубликовал видео с разрушениями мирных объектов. И опять ноль информации от экс-чемпиона, кто совершил этот зверский обстрел.

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Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев прокомментировал реакцию Ломаченко на обстрела его родного района. Известный специалист запостил видео, на котором пригрозил разоблачением пророссийских взглядов известного боксера.

"Ну что, фанатики Василия Ломаченко, получили порцию ватной программы бл*ть от Васи? Ну я вам, что говорил – что это чертило. Вы мне не верите, вы меня оскорбляли, унижали. Ну ничего, придет время, вообще бл*ть офигеете. Скоро все раскроется. Давайте, ждите", – сказал Городничев на странице Tik Tok.

Напомним, что по официальным данным в результате ракетного удара по жилому дому и базе отдыха в Белгород-Днестровском районе погиб по меньшей мере 21 человек, а 38 ранены.

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Василий Ломаченко родился и живет в Белгород-Днестровском. С первых дней войны боксер вступил в ряды местной самообороны и больше никакой новой информации от него не поступало.