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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Вашей маме зять не нужен? Беленюк в образе Джеймса Бонда вышел на поиски невесты

Александр Трикиша
31 августа, 15:26
Олимпийский чемпион-2020 борец Жан Беленюк исполнил свою детскую мечту в Токио, поэтому взялся за планирование семейной жизни

Жан Беленюк примерил смокинг / Фото: Instagram

На своей странице в Instagram Беленюк опубликовал фото, на котором он позирует в элегантном смокинге с бабочкой. Ну прям агент 007!

"Вашей маме зять не нужен?", – задал Жан вопрос своим подписчикам и оставил два варианта ответа: да или нет.

Пока же единственной любовью борца-депутата (или он хорошо прячет свою избранную) является его пес по кличке Каспер. Кстати, сегодня четырехлапому породы китайская хохлатая собака исполнилось 12 лет.

"Любовь, которая была куплена за деньги и за которую хочется лишь доплатить. Сегодня Касперу 12 лет. Принимаем поздравления", – сообщил Жан.

Несколько лет назад Беленюк завел для Каспера отдельную страницу в Instagram. Сразу же на аккаунт пса подписалось несколько сотен фолловеров.

Ему одному из первых посчастливилось примерить золотую медаль, завоеванную Жаном в Токио.

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