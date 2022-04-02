В Украину возвращаться не будет! Динамовец сбежал в Бразилию

Интернасьональ презентовал Карлоса де Пену

Уругвайский полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена продолжит карьеру в Южной Америке. Кстати, Динамо объявило об европейском благотворительном турне.

Бразильский Интернасьональ арендовал 30-летнего футболиста до конца 2022 года, сообщается на сайте клуба.

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Именно в декабре заканчивался контракт де Пены с Динамо. А значит он больше не будет играть за киевлян.

Ранее Карлос заявлял, что вообще не собирается возвращаться в Украину.

"Если война начнется, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и семьи превыше всего. Есть контракт, но также есть и первоочередные вещи", – говорил уругваец.

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Напомним, за Динамо де Пена выступал с весны 2019 года. С тех пор провел 102 матча во всех турнирах, забив 16 мячей и сделав 16 результативных передач.