В Україну не повертатиметься! Динамівець втік до Бразилії

Інтернасьональ презентував Карлоса де Пену

Уругвайський півзахисник київського Динамо Карлос де Пена продовжить кар'єру у Південній Америці. До речі, Динамо оголосило про європейське благодійне турне.

Бразильський Інтернасьональ орендував 30-річного футболіста до кінця 2022 року, повідомляє сайт клубу.

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Саме у грудні закінчувався контракт де Пени із Динамо. А отже, він більше не гратиме за киян.

Раніше Карлос заявляв, що взагалі не збирається повертатися до України.

"Якщо війна почнеться, я поїду і не повернуся. Моя безпека і сім'ї понад усе. Є контракт, але також є першочергові речі", – говорив уругваєць.

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Нагадаємо, за Динамо де Пена виступав із весни 2019 року. З того часу провів 102 матчі у всіх турнірах, забивши 16 м'ячів і зробивши 16 результативних передач.